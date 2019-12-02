النشرة: قوة إسرائيلية اجتازت الجدار العازل ما بين تلال العديسة وبوابة فاطمة من إحدى بواباته الحديدية

ذكر مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، أنّ "قوة إسرائيلية اجتازت الجدار العازل في المنطقة الواقعة ما بين تلال ​العديسة​ و​بوابة فاطمة​، من إحدى البوابات الحديديّة في هذا الجدار، وقامت بعمليّة تمشيط ما بين الجدار و​السياج الحدودي​ القديم، دون أن يُسَجّل خرق للخط الأزرق".

وأوضح أنّه "قابله في الجانب اللبناني، استنفار للجيش اللبناني الّذي سيَّر دوريات واتّخذ نقاط مراقبة لمؤازرة قوات "​اليونيفيل​"، تسحّبًا لأي طارئ".