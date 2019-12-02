النشرة: قوة إسرائيلية اجتازت الجدار العازل ما بين تلال العديسة وبوابة فاطمة من إحدى بواباته الحديدية

ذكر مراسل "النشرة" في حاصبيا، أنّ "قوة إسرائيلية اجتازت الجدار العازل في المنطقة الواقعة ما بين تلال العديسة وبوابة فاطمة، من إحدى البوابات الحديديّة في هذا الجدار، وقامت بعمليّة تمشيط ما بين الجدار والسياج الحدودي القديم، دون أن يُسَجّل خرق للخط الأزرق".
وأوضح أنّه "قابله في الجانب اللبناني، استنفار للجيش اللبناني الّذي سيَّر دوريات واتّخذ نقاط مراقبة لمؤازرة قوات "اليونيفيل"، تسحّبًا لأي طارئ".
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