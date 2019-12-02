جهانغيري: إيران في خطر وأميركا والسعودية وإسرائيل تسعى إلى هزيمتنا

أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري أن "الولايات المتحدة لم تتمكن من إيصال صادراتنا النفطية إلى الصفر"، كاشفا "أننا نبيع النفط حاليا بطرق وأساليب أخرى".
واعتبر جهانغيري أن "إيران اليوم في خطر وأميركا والسعودية وإسرائيل تسعى إلى هزيمتنا".
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