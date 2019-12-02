جهانغيري: إيران في خطر وأميركا والسعودية وإسرائيل تسعى إلى هزيمتنا

أعلن النائب الأول للرئيس ال​إيران​ي ​إسحاق جهانغيري​ أن "​الولايات المتحدة​ لم تتمكن من إيصال صادراتنا ​النفط​ية إلى الصفر"، كاشفا "أننا نبيع النفط حاليا بطرق وأساليب أخرى".

واعتبر جهانغيري أن "إيران اليوم في خطر و​أميركا​ و​السعودية​ و​إسرائيل​ تسعى إلى هزيمتنا".