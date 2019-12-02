الحلبوسي والنجيفي أكدا ضرورة اختيار رئيس وزراء عراقي قادر على إدارة المرحلة المقبلة

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس ​مجلس النواب العراقي​ ​محمد الحلبوسي​، أنّ الأخير "التقى رئيس "جبهة الإنقاذ والتنمية" ​أسامة النجيفي​، وبحثا بتطوّرات الأوضاع السياسيّة الّتي تشهدها البلاد بعد استقالة الحكومة، وضرورة اختيار رئيس وزراء جديد قادر على إدارة المرحلة المقبلة".

ولفت في بيان، إلى أنّ "الجانبين ناقشا قانونَي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتخابات مجلس النواب العراقي، وجرى تأكيد أهميّة التنسيق بين تحالف القوى العراقية و"جبهة الإنقاذ والتنمية" في المرحلة الراهنة؛ للخروج برؤية مشتركة" .

يُذكر أنّ مجلس النواب العراقي كان قد قبل أمس الأحد الاستقالة الّتي قدّمها رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​، استنادًا إلى المادة 75 من الدستور العراقي، لتصبح الحكومة في وضع تصريف الأعمال لحين الاتفاق على مرشح جديد خلال 15 يوم.

