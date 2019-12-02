أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني الليبية، أمين الهاشمي، أنّ "قصفًا جويًّا عنيفًا استهدف حيًّا سكنيًّا في منطقة السواني بجنوب العاصمة الليبية طرابلس، وتسبّب بمقتل خمسة مدنيّين وإصابة أكثر من عشرة آخرين بجروح بينهم إصابات بليغة".
وأوضح أنّ "الحي الّذي تعرّض للقصف مدني بالكامل ولا توجد به مظاهر عسكريّة"، لافتًا إلى أنّ "نوعيّة الصواريخ الّتي قُصف بها كانت شديدة الانفجار، وتسبّبت بخسائر ماديّة وبشريّة كبيرة".
ويشهد جنوب طرابلس مواجهات عنيفة منذ الرابع من نيسان الماضي، عندما شنّت قوات المشير خليفة حفتر هجومًا للاستيلاء على طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة الليبية: مقتل 5 مدنيين وإصابة 10 آخرين بقصف جوي بجنوب العاصمة طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.