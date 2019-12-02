وزارة الصحة الليبية: مقتل 5 مدنيين وإصابة 10 آخرين بقصف جوي بجنوب العاصمة طرابلس

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني الليبية، أمين الهاشمي، أنّ "قصفًا جويًّا عنيفًا استهدف حيًّا سكنيًّا في منطقة السواني بجنوب العاصمة الليبية ​طرابلس​، وتسبّب بمقتل خمسة مدنيّين وإصابة أكثر من عشرة آخرين بجروح بينهم إصابات بليغة".

وأوضح أنّ "الحي الّذي تعرّض للقصف مدني بالكامل ولا توجد به مظاهر عسكريّة"، لافتًا إلى أنّ "نوعيّة ​الصواريخ​ الّتي قُصف بها كانت شديدة الانفجار، وتسبّبت بخسائر ماديّة وبشريّة كبيرة".

ويشهد جنوب طرابلس مواجهات عنيفة منذ الرابع من نيسان الماضي، عندما شنّت قوات المشير ​خليفة حفتر​ هجومًا للاستيلاء على طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من ​الأمم المتحدة​.