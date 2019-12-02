مفكر إماراتى يصف الإخوان بالخونة أتباع الشيطان وفضحهم أمام الشعوب واجب وطنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف المفكر الإماراتى على محمد الشرفاء، جماعة الإخوان الإرهابية بالخونة أتباع الشيطان، معتبرا أن فضحهم أمام الشعوب هم ومن يؤيدونهم من الإعلاميين المحرضين واجب وطني.
وقال "الشرفاء": "المعاركة طويلة بين من يدافع عن بلده بإخلاص ومن يعمل ضد مصلحة وطنه لصالح أعداء أرضه وشعبه وأخوته، فقد ضاع منه الطريق وضل عن الصراط المستقيم وأتبع الشيطان".
وتابع : "الصراع بين الحق والباطل سيظل حتى قيام الساعة فصاحب الحق يأخذ كافة الإجراءات للدفاع عن حقه وتعرية الخونة" مضيفًا : "لا يجب أن يُستخدم مسمى الإخوان بل يوصفون بالخونة وأتباع الشيطان فلا نخشى مما يقولون ولدينا الحق كله، ولدينا الدلائل على خيانتهم فلنعريهم وتكشفهم للشعب فإنهم أعداء التقدم وأعداء الاستقرار".
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