شكرا لقرائتكم خبر عن مفكر إماراتى يصف الإخوان بالخونة أتباع الشيطان وفضحهم أمام الشعوب واجب وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف المفكر الإماراتى على محمد الشرفاء، جماعة الإخوان الإرهابية بالخونة أتباع الشيطان، معتبرا أن فضحهم أمام الشعوب هم ومن يؤيدونهم من الإعلاميين المحرضين واجب وطني.

وقال "الشرفاء": "المعاركة طويلة بين من يدافع عن بلده بإخلاص ومن يعمل ضد مصلحة وطنه لصالح أعداء أرضه وشعبه وأخوته، فقد ضاع منه الطريق وضل عن الصراط المستقيم وأتبع الشيطان".

وتابع : "الصراع بين الحق والباطل سيظل حتى قيام الساعة فصاحب الحق يأخذ كافة الإجراءات للدفاع عن حقه وتعرية الخونة" مضيفًا : "لا يجب أن يُستخدم مسمى الإخوان بل يوصفون بالخونة وأتباع الشيطان فلا نخشى مما يقولون ولدينا الحق كله، ولدينا الدلائل على خيانتهم فلنعريهم وتكشفهم للشعب فإنهم أعداء التقدم وأعداء الاستقرار".