محامو الـPJD يثمنون البراءة لـ”أفتاتي” ويجددون التضامن مع حامي الدين

قالت جمعية “محامون من أجل العدالة”، إنها تلقت بارتياح كبير، القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي بإدانة عضو الأمانة العامة عبد العزيز أفتاتي، والحكم من جديد ببراءته من أجل تهم السب والقذف أثناء الحملة الانتخابية 2015.

وأكدت الجمعية التي تضم محاميي العدالة والتنمية، مواصلتها الوقوف إلى جانب عبد العالي حامي الدين في محنته، ومواصلة الانخراط الفعال ضمن هيئة دفاعه من أجل محاكمة عادلة ومنصفة.

وقال بلاغ صادر عن الجمعية، إن “مكتب الجمعية خلال اجتماعه الأخير، أبى إلا أن يتصل بحامي الدين، ويشدد على دعمه المطلق بالحضور المكثف والمؤازرة، ويأمل أن تنحو محكمة الاستئناف بفاس منحا يعزز الرغبة الملحة والأكيدة لاستقلال القضاء، باعتباره الدعامة الأساسية لدولة الحق والقانون”.

وتحدث المكتب عن “عزمه الأكيد على مواصلة الانخراط الإيجابي في القضايا الحقوقية والمرافعة عن قيم العدالة والحرية، والرسالة النبيلة للمحاماة بما هي رسالة إنسانية”.

وجددت الجمعية، دعوتها توفير كافة الضمانات لترسيخ استقلالية مهنة المحاماة والمحامين، وفقا للمعايير الدولية ولمستجدات الدستور، وفي مقدمة ذلك الإسراع بتعديل قانون المهنة.