وعد بإبقاء الفريق بالقسم الوطني الاحترافي الأول.. رجاء بني ملال يقدم شيخ المدربين عزيز العامري

عقد المكتب المديري لنادي رجاء بني ملال لكرة القدم، برئاسة محمد عفيف، صباح أمس الأحد، ندوة صحفية في أحد فنادق مدينة بني ملال، لتقديم الربان الجديد للفريق، الإطار الوطني عزيز العامري.

وأكد العامري، خلال الندوة الصحفية المذكورة، أنه فضل التعاقد مع الفريق الملالي، على الرغم من توصله بمجموعة من العروض من أندية ممارسة في البطولة الاحترافية، مشيراً إلى أنه سيبذل قصارى جهده في تكوين فريق قادر على المنافسة من أجل البقاء ضمن أندية القسم الوطني الاحترافي الأول.

ومن جانبه، قال محمد عفيف، رئيس المكتب المديري لنادي رجاء بني، أنه قام بتعيين العامري، نظرا إلى التجربة، والخبرة الكبيرة، التي يتمتع بها، مضيفا، أنه مستعد لتوفير كل الظروف الملائمة، وقدر المستطاع من أجل اشتغال العامري في أجواء احترافية عالية.

وتجدر الإشارة إلى أن الندوة الصحفية حضرها مجموعة من ممثلي المنابر الإعلامية الجهوية، والوطنية، إضافة إلى أعضاء المكتب المسير، ومرت في أجواء احترافية عالية.