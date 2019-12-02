ملك إسبانيا ينوي زيارة مليلية المحتلة لأول مرة منذ اعتلائه العرش!

لأول مرة، عبر الملك الإسباني “فيليب السادس” عن رغبته في زيارة مدينة مليلية المحتلة.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن” إدواردو ذي كاسترو”، رئيس مجلس مدينة مليلية المحتلة، تصريحات له، خلال الأسبوع الجاري، عقب لقائه بالملك الإسباني، قال فيها إنه وجه الدعوة إلى الملك “فيليب” لزيارة مدينة مليلية المحتلة، وهي الدعوة، التي قال إن الملك أظهر اهتمامه بها، وأضاف أنه كان ينوي زيارتها.

حاكم المدينة المحتلة، أوضح في التصريحات ذاتها أن زيارة الملك الإسباني للمدينة المحتلة مرتبطة فقط بأجندة الملك، ونقل عن الملك الإسباني قوله “سنرى إذا كنت سأستغرق وقت أقل من والدي للذهاب إلى هناك”.

وكان ملك إسبانيا السابق “خوان كارلوس” قد زار مدينتي سبتة، ومليلية المحتلتين، عام 2007، ما فجر أزمة بين البلدين.

وأرفقت زيارة الملك الإسباني السابق للثغور المحتلة، موجة احتجاجات شعبية واسعة، دعت إليها الأحزاب، والمجتمع المدني، وشملت وقفات واعتصامات في مدن عديدة.