بنكيران يدعو الشباب إلى التعبير عن رأيهم حول الشأن العام باعتدال وبحس نقدي

دعا عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، الشباب إلى التعبير عن وجهة نظرهم حول الشأن العام، باعتدال، مع الحفاظ على الحس النقدي.

وأوضح ابن كيران، في كلمة له، خلال استقباله أعضاء جمعية أطلس للتنمية، أمس الأحد، الشباب، بأن العاقل لا يرضى لنفسه أن يرجع إلى حال أسوأ مما هو فيه.

وأضاف أن المطلوب من الشباب، حين يتحدث عن الشأن العام، ليس أن ينتقد كل شيء أو يقول إن كل الأمور جيدة، لا، بل أن يُعبر عن رأيه باعتدال، وأن يحافظ على حسه النقدي.

Advertisements

كما دعا الشباب أيضا إلى احترام المقدسات والثوابت الوطنية، وإلى التعرف على المرجعية الإسلامية والالتزام بها.

واعتبر أنّ المرجعية هي أساسا قيم الأمانة والوفاء بالوعود والاستقامة وغيرها، ولأنها كذلك، يقول ابن كيران، فقد يتضايق منها البعض، واستدرك، غير أن هذا التضايق سيتغير مع الزمن.