تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، أن تنزل أمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية بكل من المناطق الشمالية، والوسط , والأطلس، والريف، والمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية و السفوح الجنوبية الشرقية.
كما سيكون الطقس غائما مع نزول أمطار أو زخات مطرية متفرقة بالسواحل شمال طرفاية، إلى جانب سقوط ثلوج ستهم مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط بالقمم التي تتعدى 1700م.
وستكون السماء قليلة السحب بالجنوب، كما ستكون الأجواء باردة نوعا ما بالمرتفعات و الهضبة العليا الشرقية.
أما الرياح، فستكون معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما وستهب من القطاع الشمالي بالسواحل الجنوبية، و ضعيفة إلى معتدلة شرقية بالواجهة المتوسطية، شمالية بالمنطقة الشرقية، بينما ستكون جنوبية إلى متقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و 05 درجات بالمرتفعات, وما بين 05 و 10 درجات بالمنطقة الشرقية السايس, وهضاب الفوسفاط وولماس، والسهول الداخلية والسفوح الجنوبية الشرقية ما بين 10 و 16 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والسواحل وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 20 درجة بأقاليمنا الجنوبية.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 6 و11 درجة بالمرتفعات، وهضاب الفوسفاط ووالماس والمنطقة الشرقية ما بين 12 و17 درجة بالسايس، والواجهة المتوسطية، والسهول الشمالية والوسطى، وسهول تادلة الرحامنة، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 17 و 22 بمنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وشمال الأقاليم الجنوبية، في ستكون ما بين 25 و 32 درجة بباقي أقاليمنا الجنوبية.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في المتوسط، وهائجا إلى قوي الهيجان بين طنجة وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
كانت هذه تفاصيل خبر طقس الاثنين.. زخات مطرية مع سماء قليلة السحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.