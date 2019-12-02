طقس الاثنين.. زخات مطرية مع سماء قليلة السحب

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، أن تنزل أمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية بكل من المناطق الشمالية، والوسط , والأطلس، والريف، والمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية و السفوح الجنوبية الشرقية.

كما سيكون الطقس غائما مع نزول أمطار أو زخات مطرية متفرقة بالسواحل شمال طرفاية، إلى جانب سقوط ثلوج ستهم مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط بالقمم التي تتعدى 1700م.

وستكون السماء قليلة السحب بالجنوب، كما ستكون الأجواء باردة نوعا ما بالمرتفعات و الهضبة العليا الشرقية.

أما الرياح، فستكون معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما وستهب من القطاع الشمالي بالسواحل الجنوبية، و ضعيفة إلى معتدلة شرقية بالواجهة المتوسطية، شمالية بالمنطقة الشرقية، بينما ستكون جنوبية إلى متقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و 05 درجات بالمرتفعات, وما بين 05 و 10 درجات بالمنطقة الشرقية السايس, وهضاب الفوسفاط وولماس، والسهول الداخلية والسفوح الجنوبية الشرقية ما بين 10 و 16 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والسواحل وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 20 درجة بأقاليمنا الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 6 و11 درجة بالمرتفعات، وهضاب الفوسفاط ووالماس والمنطقة الشرقية ما بين 12 و17 درجة بالسايس، والواجهة المتوسطية، والسهول الشمالية والوسطى، وسهول تادلة الرحامنة، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 17 و 22 بمنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وشمال الأقاليم الجنوبية، في ستكون ما بين 25 و 32 درجة بباقي أقاليمنا الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في المتوسط، وهائجا إلى قوي الهيجان بين طنجة وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.