وفاة رضيعة من عكا: نامت ولم تستيقظ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فُجعت أسرة رضيعة من مدينة عكا بوفاتها سريريا، الليلة الماضية.

وأفاد الناطق بلسان مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهريا، أنه "الليلة الماضية، وصلت رضيعة (8 شهور) من سكان مدينة عكا، إلى المركز الطبي، وكانت بدون نبض أو تنفس، وبعد مرور نصف ساعة لمحاولة إنعاشها، أقر الطاقم الطبي في المركز نبأ وفاتها. هذا، وقال أفراد عائلة الطفلة الرضيعة، إنهم قاموا بوضعها في سريرها للنوم، خلال ساعات المساء، وبعد مرور نصف ساعة لاحظوا بأنها لا تتنفس".

موت سريري؟

Advertisements

عرّف أطباء أن الموت السريري هو حالة الانعدام الفجائي لدوران الدم في الأوعية الدموية والتنفس والوعي. في أحيان قليلة يمكن بواسطة إنعاش القلب والرئتين إحياء شخص ميت سريريا. إذا لم يتم التدخل بسرعة في الإنعاش فإن الشخص سيدخل حالة الموت البيولوجي. وطبيا هناك حالتان فقط للموت وهما الموت السريري والموت البيولوجي ويسمى أيضا بالموت الدماغي.

وبمعنى أوضح فإن الموت السريري هو المصطلح الطبي لوقف الدورة الدموية والتنفس، ما يلزم لاستمرار الحياة. وهو يحدث عندما يتوقف القلب عن الخفقان بإيقاع منتظم، وهي حالة تسمى السكتة القلبية.