عرابة: إطلاق نار على معرض سيارات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض معرض السلام لبيع السيارات في مدينة عرابة البطوف لإطلاق عيارات نارية على السيارات المركونة بالمعرض ما تسبب بأضرار لثماني سيارات، فجر اليوم الإثنين.

وقال صاحب معرض السلام لبيع السيارات، طالب عرابي: "بلغني من أحد المواطنين بأن معرض السيارات قد تعرض لإطلاق نار، وعند تواجدي بالمكان تبين أن عددا من السيارات طالها الرصاص، وحضرت الشرطة وباشرت التحقيق في ملابسات إطلاق النار".

وأضاف أنه "ليس لي أعداء، ومن يدعي غير ذلك فيواجهني، وإلا فإنه سيدفع الثمن ضمن القانون".