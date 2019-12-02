ارتفاع أسعار الذهب في أعقاب توسع القطاع الصناعي الصيني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هبطت أسعار الذهب اليوم الإثنين، متأثرة بزيادة الطلب على الدولار، مع ارتفاع الاستثمار في الأصول الأكثر خطرا، عقب تقرير تشير إلى توسع القطاع الصناعي الصيني.

وتحول المستمثرين للأصول مرتفعة المخاطر، تماشيا مع المؤشرات لنمو اقتصادي بسب احتمالية توسع القطاع الصناعي الصيني، ما أدى إلى ضعف الاستثمار في الذهب.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1459.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:45 صباحا، وفي وقت سابق، لامست الأسعار أعلى مستوى منذ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وفقد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى 1466 دولارا.

وحفز التوسع غير المتوقع للمصانع الصينية خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، المستثمرين لشراء الأسهم، خصوصا أنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للذهب.