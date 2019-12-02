المفتي يحذر من تداعيات إقامة المستشفى الأميركي بغزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى، الشيخ محمد حسين، من تداعيات إقامة ما يسمى المستشفى الميداني الأميركي على أراضي شمال قطاع غزة، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني في غزة بعدم التعاطي مع هذه المستشفى، وأخذ الحيطة والحذر من التعامل معه.

وأوضح الشيخ حسين في بيان صحفي، صدر عن دار الإفتاء، اليوم الإثنين، أن ظاهر هذه المستشفى فيه الرحمة ومن قبله العذاب، ولا يفترق كثيرا عن صورة مسجد الضرار الذي أمر الله سبحانه بهدمه، ومنع رسوله "صلى الله عليه وسلم" من الإقامة فيه، لما يحمله من فساد للدين والمؤمنين وعبادتهم.

وأشار إلى أن المستشفى الأميركي يأتي في وقت تمنع فيه أميركا المساعدات السياسية والمالية عن الشعب الفلسطيني الصامد، وتهدي أراضي الفلسطينيين للمستوطنين، وتتآمر على القدس والمقدسات العربية والإسلامية والمسيحية، وتفرض عقوبات مالية على الاقتصاد والمستشفيات والمؤسسات الفلسطينية، وتحارب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، فلا يمكن لعاقل أن يصدق بأن هذا المشروع بريء من الشبهات والتسييس المعادي.