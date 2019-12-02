أبو شحادة: سنطرق كل باب عربي ودولي للضغط على إسرائيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، صباح اليوم الإثنين، في المؤتمر الأول لجمعية السبيل بمدينة بيت لحم.

وجاءت هذه المشاركة في إطار العمل على إشراك المؤسسات الفاعلة دوليًّا بالعمل السياسي والبرلماني للنواب العرب، إذ تعمل جمعية السبيل على تغيير الرأي العام من خلال الكنائس في العديد من الدول الغربية.

وفي مداخلته؛ تحدّث أبو شحادة عن "الوضع السياسي الحالي في إسرائيل وسياسات التمييز والعنصرية التي يعاني منها الفلسطينيون في الداخل".

النائب أبو شحادة في المؤتمر ببيت لحم

وفي تعقيبه على مشاركته في المؤتمر، قال أبو شحادة، إنه "علينا الاستمرار بالعمل وبشكل أكبر على تدويل قضيتنا من أجل زيادة الضغط على إسرائيل وتغيير سياساتها العنصرية".

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وأضاف: "أستطيع القول بثقة كبيرة وبناءً على تجربتي في رفع قضايانا في عدد كبير من المؤتمرات والمحاضرات في البلاد وحول العالم، إن عدالة قضيتنا الفلسطينية واضحة وضوح الشمس".

وشدّد أبو شحادة على أنه "من خلال الخطاب الوطني والديمقراطي بالإمكان حتمًا بناء شراكات وعلاقات مع العديد من الأجسام والناشطين على مستوى العالم والعمل من أجل إحداث التغيير".