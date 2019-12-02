دراسة: تنظيف الأسنان قد يقي من أمراض قلبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشارت نتائج دراسة كورية حديثة النشر، إلى وجود علاقة بين الرجفان الأذيني وقصور القلب، بتنظيف الأسنان.

وقالت الدراسة التي أجراها باحثون بجامعة إيهاوا النسائية في كوريا الجنوبية، إن تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون لثلاثة مرات يوميا، بشكل منتظم، قد يقي من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني وقصور القلب.

وأوضح الباحثون الذين نشروا دراستهم اليوم الإثنين، في دورية "المجلة الأوروبية لطب القلب الوقائي" (بالترجمة الحرفية من اللغة الإنجليزية)، أن دراسات سابقة رابطت بين سوء نظافة الفم ووجود بكتيريا في الدم، ما يسبب التهابًا في الجسم، وأن تلك الالتهاب تزيد من مخاطر الرجفان الأذيني وفشل القلب.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الفريق 161 ألفًا و286 مشاركًا في نظام التأمين الصحي الوطني الكوري، تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 79 عامًا، ولم يكن لديهم تاريخًا للإصابة بالرجفان الأذيني أو قصور القلب في بداية الدراسة.

وخضع المشاركون لفحص طبي روتيني بين عامي 2003 و 2004، وتم جمع معلومات عن الطول والوزن والاختبارات المعملية والأمراض ونمط الحياة وصحة الفم وسلوكيات صحة الفم.

وخلال فترة متابعة متوسطة، التي بلغت في المتوسط 10.5 سنوات، أصيب 4 آلاف و911 مشاركًا بالرجفان الأذيني، و7 آلاف و971 مشاركا بقصور القلب.

ووجد الباحثون أن تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون ثلاث مرات أو أكثر يوميًا ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 10 في المائة، وانخفاض خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 12 بالمئة.

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وأرجع الباحثون السبب في حدوث هذا الانخفاض إلى أن تنظيف الأسنان بالفرشاه بشكل متكرر يقلل من البكتيريا في الأغشية الحيوية تحت اللثة (البكتيريا التي تعيش في الجيب بين الأسنان واللثة)، وبالتالي يمنع انتقالها إلى مجرى الدم.

وقال قائد فريق البحث، الدكتور تاي جين سونج: "دراستنا تضمنت مجموعة كبيرة من البشر على مدى فترة طويلة، مما يضيف قوة إلى نتائجها".

وأضاف أن "دور الالتهاب في حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية أصبح أكثر وضوحا، وهناك حاجة لدراسات التدخل لتحديد استراتيجيات ذات أهمية للصحة العامة".

والرجفان الأذيني، عادة ما يكون مصحوبًا بتسارع نبض القلب وألم في الصدر وضيق في التنفس، ما يؤدي لانخفاض القدرة على تزويد الجسم بالدم، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بالسكتة الدماغية، وفشل القلب والخرف والوفاة المبكرة.

وعادة ما يفقد مرضى قصور القلب قدرتهم على ضخ الدم بشكل سليم، وبالتالي لا يتم إمداد أعضاء الجسم بكميات وفيرة من الدم والأكسجين، ما يؤدي إلى الشعور المستمر بالإنهاك والتعب.

وإلى جانب الشعور بالإنهاك والتعب أو تورم الساقين، تشمل الأعراض أيضا الشعور بضيق في التنفس عند صعود الدرج مثلا وتراجع القدرة على بذل المجهود، أو الإصابة بحالة عامة من الوهن.