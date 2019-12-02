رئيس الوزراء اليمني يحذر من تجزئة الحوثيين لتنفيذ الاتفاق بشأن الحديدة

الإثنين 2 ديسمبر 2019

حذر رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أمس الأحد، من استماتة الحوثيين في محاولة تجزئة تنفيذ الاتفاق بشأن الحديدة، وتغاضي الأمم المتحدة عن ذلك، محذرا من أن ذلك يهدد مسار السلام.



واستعرض عبدالملك خلال لقائه رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، الجنرال أباهيجيت غوها، في عدن، اليوم، سير عمل البعثة الأممية والمعوقات التي تواجهها، جراء استمرار تعنت مليشيات الحوثي وعدم التزامها بتنفيذ اتفاق استوكهولم، وخروقاتها المتكررة للهدنة الأممية. وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.

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وأشار الدكتور معين الى ان استمرار التعنت والمماطلة من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية في تنفيذ أي التزام بموجب اتفاق استوكهولم منذ توقيعه في ديسمبر من العام الماضي، يؤكد عدم جديتها في المضي نحو تحقيق السلام وتحدي الجهود الأممية والدولية.

وأكد رئيس الوزراء ان التصعيد والخروقات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية، بما في ذلك استهداف مقر الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار ومستشفى أطباء بلا حدود، غير مبررة ويجب إدانتها بكل صراحة ووضوح. مجددا التأكيد على موقف الحكومة في ضرورة تنفيذ اتفاق الحديدة لا سيما ما يتعلق بقوات الأمن والسلطة المحلية وانسحاب مليشيا الحوثي من موانئ ومدينة الحديدة وفتح الممرات الإنسانية