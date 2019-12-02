شكرا لقرائتكم خبر عن إب..مقتل مواطن في حزم العدين برصاص متقطعين والان مع التفاصيل

الإثنين 2 ديسمبر 2019 قتل مواطن في مديرية حزم العدين بمحافظة إب، وسط اليمن، برصاص متقطعين ليلاً.

وأفادت مصادر محلية، بمقتل مواطن بمديرية حزم العدين غرب محافظة إب وسط انفلات أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية. Advertisements وأضافت المصادر، أن المواطن القتيل ثلاثيني العمر ويدعى "علي قاسم مقبل العمراني" والذي تم التقطع له ليلا وقتله بعدة طلقات نارية من سلاح آلي في الطريق الرابط بين منطقتي بني حرب والمزارقة بمديرية حزم العدين. وتشهد محافظة إب حوادث متكررة للقتل والنهب والجريمة منذ سيطرة مليشيا الحوثي علي المحافظة أواخر العام 2014.

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