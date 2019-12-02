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شكرا لقرائتكم خبر عن قائد محور تعز يؤكد على أهمية تطهير اليمن من مليشيا الحوثي واستعادة مشروع الدولة والان مع التفاصيل
الإثنين 2 ديسمبر 2019
جدد قائد محور تعز اللواء الركن خالد قاسم فاضل، تأكيده على أهمية الارادة للانتصار على مليشيات الحوثي الانقلابية ودحرها وتطهير الأرض اليمنية من دنسها واستعادة الدولة ومشروعها الدستوري.
جاء ذلك في كلمة له بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لعيد الجلاء 30 من نوفمبر 1967م ذكرى الاستقلال وخروج آخر جندي بريطاني من جنوب الوطن.
وقال اللواء فاضل "لنا في هذه الذكرى العظة والعبرة كونها تعيدنا إلى حدث مهم وفعل عظيم صنعه أباؤنا وكانوا في لحظة ضعف ويأس بينما كان العدو في قمة جبروته وسطوته إلا أن اليمني كان يملك ارادة وطنية حقه واعتزازا بذاته دفع للذود عن وطنه وعرضه وبذل نفسه فداء لهذا الوطن".
وشدد قائد المحور، على ضرورة مواجهة كل التحديات والمخاطر عسكريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وحث قائد المحور على نبذ اليأس والتشبث بالأمل "فالنصر قريب منا كل القُرب".
وأشاد فاضل بدور فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي الذي حمل على عاتقه دفة هذا الوطن ومشروع تحريره شمالا وجنوبا ومحاولته بكل السبل الدفع بالقوى السياسية المختلفة المتصارعة للعودة الى طاولة الحوار وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني رغم العثرات التي توضع في طريق المستقبل.
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