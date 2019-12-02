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شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. مسيرات جديدة في ساحتي الشهداء ورياض الصلح ببيروت والان مع التفاصيل
الإثنين 2 ديسمبر 2019
وصلت المسيرات إلى ساحتي الشهداء ورياض الصلح وسط بيروت في حين تدافع مناصرو رئيس الجمهورية ميشيل عون مع قوات الجيش بعد محاولاتهم التعدي على المحتجين في بعبدا.
وذكر تلفزيون "إم.تي.في" اللبناني على "تويتر" خروج عدد من المحتجين في تظاهرات، الأحد، وسط تدابير أمنية مشددة، إلا أن كثيرين لم يستطيعوا الوصول إلى بعبدا، بسبب الإجراءات الأمنية المشددة.
وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن قوات مكافحة الشغب فصلت بين متظاهرين مؤيدين للرئيس اللبناني، ميشال عون، وبين محتجين من "حزب سبعة" والحراك المدني على طريق القصر الجمهوري.
ودعا اللبنانيون لتظاهرات حاشدة، اليوم، للتأكيد على أولوية الاستشارات النيابية الملزمة، التي تسبق تشكيل الحكومة الجديدة، في استمرار للتحركات والاحتجاجات التي انطلقت في 17 أكتوبر ضد الطبقة السياسية الحاكمة، التي يتهمها المحتجون بالفساد.
وتعجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة، بعد شهر من استقالة رئيس الوزراء، سعد الحريري، تحت ضغط الشارع.
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