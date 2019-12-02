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انتحار مواطن في إب وسط تصاعد ضحايا الإنتحارات

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 2 ديسمبر 2019

أقدم مواطن على الإنتحار بمحافظة إب "وسط البلاد" في ظل ظروف إقتصادية ومعيشية متدهورة دفعت الكثير لعمليات الإنتحار بعدد من المحافظات اليمنية.

 

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وقال مصادر محلي إن المواطن "ع س م" أقدم على الإنتحار شنقا في منطقة "عنة" بمديرية العدين غرب محافظة إب إب ، في الوقت الذي أشار المصدر إلى تدهور أوضاع المواطن النفسية الناجمة عن التدهور الإقتصادي والذي دفعه لعملية الإنتحار.

 

وتزايدت حالات وضحايا الإنتحار بالمحافظة خلال الأشهر والسنوات القليلة الماضية ، إذ سجلت أكثر من 14 حالة إنتحار في عدد من مديريات المحافظة منذ مطلع العام الجاري، بسبب تدهور الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للمواطنين، في ظل تحفظ كثير من الأٍر على أرقام وضحايا الإنتحارات والتي يتم التكتم عليها.

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