صحيفة إماراتية: مبارك لشعبنا يومه المجيد وذكرى قيام اتحادنا

الإثنين 2 ديسمبر 2019

قالت صحيفة خليجية، "تُعرف الإمارات بأنها بلد قهر المستحيل تلك الكلمة التي لا وجود لها في قاموسها الوطني، ولاشك أن التاريخ يدون بفخر ورفعة أن أول المستحيلات التي تم تحقيقها هو قيام دولة الاتحاد الشامخ الذي أسسه القائد الخالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، وإخوانه الآباء المؤسسون، فمن يعرف تاريخ المنطقة والعالم في تلك الحقبة التي سبقت أو واكبت تاريخ إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، يدرك تماماً عظمة الإنجاز بولادة أقوى تجربة وحدوية في العصر الحديث، والتي بُنيت على ركائز تجعلها أبدية خالدة تقدم للعالم أجمع كل يوم الدليل تلو الآخر على قوتها ومتانة ترابطها وزخم مسيرتها".



وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الاثنين"حدثنا التاريخ عن قادة ورؤساء كثر مروا عبر صفحاته.. لكن العظماء وحدهم من امتلكوا العزيمة وصنعوه بما يلبي طموحاتهم وإرادتهم التي لا تلين لخير أوطانهم وشعوبهم وأمتهم، فلم يستكينوا لأي ظرف ولم يترددوا في الإقدام على كل عمل يواكب ما عقدوا العزم على تحقيقه، فبارك الله سبحانه وتعالى جهودهم الخيرة وعملهم المبارك ونياتهم الصادقة، وخلال زمن قياسي باتت الإمارات منارة للحياة والقيم والإنجازات التي تشرف كل من ينتمي إليها أو يعمل بها".

وتابعت "المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، قدم للبشرية جمعاء كنوزاً من التجارب الصالحة لكل زمان ومكان، فيوم كان العالم أجمع مقسماً بين امبراطوريات ودول كبرى ومراكز قوى وصراعات، والمنطقة تغلي وتشهد الكثير من الأحداث والانقسامات وحتى التجارب في مناطق ثانية ولم يكتب لها النجاح، كان هناك زعيم يوعي شعبه ويستشرف المستقبل ويبعث الأمل والطمأنينة ويعلم الجميع أن الوحدة قوة وأن الاتحاد حصن منيع وأن دولة يتكاتف بها الجميع سيكون لها شأن كبير بين الأمم.. وهو ما كان.. ويوم كانت دول تريد لأنظمتها أن تكون “الشعارات المجردة” أسلوباً ونهجاً وحتى “خبزاً”.. كان القائد الخالد ينطلق من واقعية تدرك تماماً ما يريده وأن الكرامة وقدسية الإنسان وقيمه أول مدماك لأي صرح عظيم..

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ومضت "فكان القائد وكان شعبه على موعد تاريخي في الثاني من ديسمبر عام 1971 مع بزوغ فجر الاتحاد الذي باتت له بوصلة لا تحيد ولا تتأثر عن الاتجاه نحو أعلى قمم الشموخ حيث ازداد الجميع معها عزة وكبرياء نباهي به أمم الأرض قاطبة ونمد اليد بالخير والمحبة والسلام لكل من يشاركنا ذات المساعي الحميدة لخير الإنسان، وباتت الإمارات دولة الإلهام والنور والقوة التي تلهب مخيلة جميع الطامحين للتطور، وفتحت أبوابها بكل أصالة لمن يريدون النهل من تجربتها ويتعطشون للتقدم وصناعة الحضارة..

وقالت "حيث كان البناء بالإنسان رهاناً أول في مسيرة عزتها والرابح الذي يتلمس اليوم ثمار جهود القائد المؤسس الذي قضى عمره يعمل ويتعب ويجتهد لشعبه ووطنه ليكون كل شيء على ما هو عليه اليوم عليه ولتكون الإمارات شاهداً حياً على بناء الدول وتقدمها وقوتها ومحاكاتها للمستقبل الذي تصنعه ولا تنتظره.. تحاكيه ولا تتركه للمجهول.. تُعد له ليكون كما تريده ولا تترقب أن تتركه لغيرها، ومن قائد خط يوماً على الرمال ليعلم شعبه ويحدد لهم الاتجاه الصحيح، ووصولاً إلى قرب إطلاق أول مركبة للمريخ بهمة أبناء الإمارات.. ملحمة بناء وطنية قل نظيرها في تاريخ الإنسانية تؤكدها مسيرة الإنجازات قياساً على عمر الدولة الفتي الذي بالكاد يُقاس في عمر الأمم، لكن الوطن الذي أسسه قائد في ظروف غير مسبوقة أكد دائماً أن العمر بالإنجازات وليس بالزمن، وأن التقدم وصناعة الحضارة هي التي جعلت من الإمارات رقماً صعباً بين أعرق الأمم.

واختتمت "مبارك لشعبنا يومه المجيد وذكرى قيام اتحادنا الذي نحمل وصايا وعظيم فضل من أرسوا أسس الدولة في العقول والقلوب، ونترجمه وفاء وإخلاصاً وولاء لقيادتنا الرشيدة التي تسير على ذات النهج.