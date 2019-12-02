المرصد السوري: غارات لطائرات النظام السوري تقتل وتصيب مدنيين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:27 مساءً, 2 ديسمبر 2019 م المناطق - وكالات قتل مدني فيما أصيب أربعة آخرون على الأقل بجراح جراء غارات جوية لطائرات النظام السوري الحربية صباح اليوم على سوق الهال ببلدة سراقب بريف إدلب الشرقي.

وأورد بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن طيران النظام السوري الحربي قصف أيضًا عدة مناطق بريف معرة النعمان الشرقي.

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