شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يطلقون النار على طائرة ركاب في الكاميرون والان نبدء بالتفاصيل

أطلق مسلحون النار على طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الكاميرونية، بينما كانت تقترب من مطار باميندا شمال غرب البلاد. وأكدت الخطوط الجوية الكاميرونية في بيان لها أن الطائرة القادمة من دوالا هبطت بسلام دون وقوع أي إصابات، مشيرةً إلى أن الشركة تفحص حاليًا الأضرار المادية التي تعرضت لها الطائرة.

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