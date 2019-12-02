شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تمنع وصول سفن حربية أمريكية لهونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية الصينية تعليق زيارات السفن الحربية الأمريكية لهونج كونج، كما وفرض عقوبات على عدة منظمات أمريكية غير حكومية وذلك ردا على إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشريعا يدعم متظاهري هونج كونج.

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