العثور على جثة رجل مجهول الهوية شمالي بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، الاثنين، بأن قوة امنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية شمالي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من الشرطة عثرت، اليوم، على جثة رجل مجهول الهوية مرمية في ساحة ترابية داخل قضاء التاجي شمالي بغداد"، مبينا ان "الجثة بدت عليها اثار طعنات سكاكين بمنطقة الصدر والبطن".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة فتحت تحقيقا بالحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي".



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