ليوناردو دي كابريو متهم بحرق غابات الأمازون!

وجاءت هذه الادعاءات على لسان الرئيس البرازيلي يوم الخميس الفائت خلال مقابلةٍ له على الانترنت، حين قال إنّ الجمعيات التي لا تبغى الربح ساهمت في اندلاع حرائق الأمازون في بداية هذا العام.

وقال بولسونارو "ماذا فعل أفراد هذه الجمعيات؟ ما هو الأسهل؟ إشعال حريق في الشجر"، لكنه لم يُعط أي دليل لدعم ادعاءاته. وتابع في مقابلته "قم بتصوير صورة أو فيديو وارسله إلى جمعية وهذه الأخيرة ستقوم بنشره، ثم قم بحملةٍ ضدّ البرازيل وتواصل مع ليوناردو دي كابريو والأخير سيتبرّع بنصف مليون دولار لصالح هذه الجمعية. جزء من هذا المال أعطي إلى الأشخاص الذي أشعلوا الحريق، صحيح؟"

وتوجّه بولسونارو بحديثه إلى الممثل الهوليوودي قائلاً: "أنت تُساهم في إحراق الأمازون".



وجدّد الرئيس البرازيلي ادعاءاته أمام داعميه الذين توافدوا إلى القصر الرئاسي في برازيليا يوم الجمعة حيث قال: "ليوناردو دي كابريو هو رجل عظيم، صحيح؟ يتبرّع بماله لإشعال الأمازون".

وردًّا على ادعاءات بولسونارو، كتب دي كابريو يوم السبت على حسابه على انستغرام "إنّ مستقبل هذا النظام البيئي الذي لا يُعوّض بخطر، وأنا فخور بالوقوف بجانب مجموعات تقوم بحمايته، وفي حين أنها تستحق التمويل إلا أنّنا لم نموّل الجمعيات المعنية".