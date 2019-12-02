اعلنت هيئة الانواء الجوية، الاثنين، عن كمية الامطار الساقطة في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، مبينة ان اعلى منطقة سجلت تساقط امطار هي علي الغربي بكمية 24.5 ملم. وبين الجدول ان "منطقة علي الغربي في محافظة ميسان شهدت اعلى تساقط للامطار وبكمية 24.5 ملم، تلتها مدينة تكريت وبواقع 24 ملم، ثم مدينة الحي في محافظة واسط وبواقع 23 ملم ومن ثم مدينة الطوز في كركوك وبواقع 21 ملم". فيما بين الجدول ان "العاصمة بغداد شهدت تساقط امطار وبواقع 7 ملم". Advertisements وفيما يلي الجدول الخاص بتساقط كمية الامطار في العراق:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالجدول.. كمية الامطار الساقطة في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.