وادي حوران يسجل ارتفاع مناسيب مياه الامطار للمرة الاولى منذ 50 عاما

اكد القيادي في حشد الانبار قطري العبيدي، الاثنين، ان وادي حوران سجلت ارتفاعا في مناسيب مياه الامطار لم يشهد له مثيل منذ نحو 50 عاما .

وقال العبيدي في حديث لـ الخليج 365، ان "الكوادر البلدية في ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، استنفرت كافة كوادرها جراء سقوط امطار غزيرة وسيول قادمة من الاردن والسعودية من قضاء الرطبة باتجاه وادي حوران الذي ارتفعت فيه مناسيبه للمرة الاولى الى 4 امتار، ما دعا القوات الامنية الى اتخاذ اجراءات احترازية تحسبا لأي طارئ".

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واضاف ان "الجهات المعنية تمكنت من فتح الطريق الرابط بين ناحية البغدادي وقضاء حديثة ولم تسجل اي خسائر مادية"، مبينا ان "القوات الامنية انتشرت بالقرب من الوادي تحسبا لاستمرار موجات السيول القادمة من الدول المجاورة".

يذكر ان مناطق البلاد شهدت اليوم الاثنين، تساقط امطار غزيرة ادت الى غرق اغلب الشوارع، حيث ارتفعت مياه الامطار في بعض المناطق لمستويات كبيرة.