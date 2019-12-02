المركزي يعيد إجازات 7 شركات للتحويل المالي ويوقف دخولها لنافذة بيع وشراء العملات

أعلن البنك المركزي العراقي، الاثنين، إعادة إجازات 7 شركات للتحويل المالي، فيما أوقف دخولها لنافذة بيع وشراء العملات.
وقال البنك في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر الموافقة على إعادة الإجازة وخطاب الضمان لسبع شركات للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية".
وأضاف البنك، أن "إعادة الإجازة لهذه الشركات يشترط فيها الإندماج مع شركات أخرى وإيقافها من الدخول إلى نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية".
وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفاً أهلياً و16 مصرفاً اسلامياً، إضافة إلى 19 مصرفاً أجنبياً، فضلاً عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.
وأضاف البنك، أن "إعادة الإجازة لهذه الشركات يشترط فيها الإندماج مع شركات أخرى وإيقافها من الدخول إلى نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية".
وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفاً أهلياً و16 مصرفاً اسلامياً، إضافة إلى 19 مصرفاً أجنبياً، فضلاً عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.
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