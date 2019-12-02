ترامب ونتنياهو يبحثان هاتفيا "التهديد" الإيراني

ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التهديد الذي يمثله سلوك إيران الدولي والإقليمي.

وقال البيت الأبيض، في بيان مقتضب، إن ترامب تحدث هاتفيا مع نتنياهو، مشيرا إلى أنهما "ناقشا التهديد الذي تمثله إيران بالإضافة إلى قضايا أخرى ثنائية وإقليمية مهمة".

كان ترامب قد أكد، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنه أمر بإرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط لحماية الحلفاء من المزيد من التصرفات العدائية الإيرانية، مؤكدا أن عدد القوات سيكون 3 آلاف.

Advertisements

ولفت، في رسالة إلى الكونجرس، إلى أنه تم إرسال منظومات رادار ومنظومات صاروخية لتحسين الدفاعات ضد التهديدات الجوية والصاروخية في المنطقة.

وشدد على أن إيران مستمرة في تهديد أمن المنطقة، موضحا أن نشر القوات في الشرق الأوسط جاء لحماية مصالح واشنطن وتعزيز سبل الحماية ضد الأعمال العدائية التي تقوم بها إيران ووكلاؤها في المنطقة.

يشار إلى أن زيادة في أسعار البنزين أدت إلى اندلاع احتجاجات شعبية داخل محافظات إيرانية مختلفة؛ حيث قطعت الحكومة الإنترنت بالكامل وقمعت الأجهزة الأمنية المحتجين بعنف.

ولم تعلن السلطات الإيرانية إحصاء رسميا حول أعداد القتلى والمعتقلين في الاحتجاجات، غير أن منظمة العفو الدولية أكدت مقتل 161 شخصا على الأقل.