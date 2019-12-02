عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير الطاقة الأمريكى يستقيل من منصبه.. تعرف على القصة

الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365_متابعات

استقال وزير الطاقة الأمريكى، ريك بيري، اليوم الإثنين، من منصبه، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.

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وكتب بيري على تويتر: "أودع اليوم وزارة الطاقة، كان لي الشرف أن أعمل وزيرًا في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"​​​.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، استقالة وزير الطاقة، ريك بيري، وأعلن عن خليفته الذي سيرشحه في هذا المنصب.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر، قال فيها: "أود أن أشكر وزير الطاقة، ريك بيري، على المهمة المتميزة التي قام بها".

وتابع: "يسرنى أيضًا ترشيح نائب الوزير الحالى، دان برويليت، لمنصب وزير الطاقة الجديد".