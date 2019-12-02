طقس..  حزام سحابي على شمال شرق السعودية والكويت والعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال خبير الأرصاد الجوية مازن السلمي، إن هناك بوادر لتكوُّن حزام سحابي ممتد من وسط البحر الأحمر تجاه شمال شرق المملكة العربية السعودية والكويت، وأجزاء من العراق.



وأشار عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، السلمي إلى أن وضعية جدة ما زالت جميلة وما وقع شرقها، متوقعًا هدوء الرياح وارتفاع الرطوبة في الطبقة البنائية؛ مما يزيد من الفاعلية الساعات المقبلة.

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وفي تقريرها لطقس، اليوم الإثنين، توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، التي تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت «هيئة الأرصاد»- في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر في مناطق المدينة المنورة، والقصيم، وحائل، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، وتشمل الأجزاء الساحلية، والأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض، وتمتد إلى حفر الباطن والقيصومة.