العراق.. المتظاهرون يشعلون النار مجددا في قنصلية إيران بالنجف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أشعل متظاهرون عراقيون النار في مقر القنصلية الإيرانية بمدينة النجف للمرة الثانية في خلال أسبوع.



ويأتي إحراق القنصلية بعد ساعات من قبول البرلمان العراقي استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

Advertisements

وكانت النجف شهدت تصعيدا عنيفا في الأسبوع المنصرم من قبل عناصر الأمن تجاه المتظاهرين بعد إشعال النار في القنصلية للمرة الأولى بسبب غضبهم من النفوذ الإيراني في بلادهم.

كما استمرت المظاهرات في مواقع أخرى منها بغداد والناصرية جنوبي البلاد، حيث حاصر المتظاهرون مركزا للشرطة.

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغات عن عدد قليل من الإصابات مقارنة باليومين السابقين اللذين شهدا مقتل العشرات في اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في بغداد ومدن الجنوب.