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العراق.. المتظاهرون يشعلون النار مجددا في قنصلية إيران بالنجف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

العراق.. المتظاهرون يشعلون النار مجددا في قنصلية إيران بالنجف

متابعات_الخليج 365

أشعل متظاهرون عراقيون النار في مقر القنصلية الإيرانية بمدينة النجف للمرة الثانية في خلال أسبوع.

 

ويأتي إحراق القنصلية بعد ساعات من قبول البرلمان العراقي استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

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وكانت النجف شهدت تصعيدا عنيفا في الأسبوع المنصرم من قبل عناصر الأمن تجاه المتظاهرين بعد إشعال النار في القنصلية للمرة الأولى بسبب غضبهم من النفوذ الإيراني في بلادهم.

 

كما استمرت المظاهرات في مواقع أخرى منها بغداد والناصرية جنوبي البلاد، حيث حاصر المتظاهرون مركزا للشرطة.

 

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغات عن عدد قليل من الإصابات مقارنة باليومين السابقين اللذين شهدا مقتل العشرات في اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في بغداد ومدن الجنوب.

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