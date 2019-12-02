البيت الأبيض: ترامب ناقش مع نتانياهو تهديد إيران وقضايا ثنائية وإقليمية أخرى

أعلن "​البيت الأبيض​" في بيان مقتضب، أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ناقش هاتفيًّا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، التهديد الّذي تمثّله ​إيران​ بالإضافة إلى قضايا أُخرى ثنائيّة وإقليميّة مهمّة".

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