ارتفاع حصيلة قتلى حادثة الحافلة في تونس إلى 26

أعلن مسؤولون تونسيون لوكالة "فرنس براس"، أنّ "حصيلة القتلى جرّاء سقوط حافلة في واد بشمال غرب تونس بلغت 26 على الأقل".

وكانت قد أفادت وزارة الصحة التونسية في وقت متأخر أمس، أنّ "17 شخصًا أصيبوا بجروح كذلك في الحادثة الّتي وقعت في منطقة جبلية يرتادها السياح التونسيون"، مؤكّدةً أنّ "جميع من كانوا على متن الحافلة تونسيّون". وذكرت السلطات في حصيلة سابقة أنّ "22 من 43 شخصًا كانوا على متن المركبة قتلوا".

من جهتها، أوضحت ​وزارة الداخلية التونسية​ أنّ "الحافلة سقطت في مجرى واد بعد تجاوزها لحاجز حديدي". وكانت الحافلة متّجهة من تونس العاصمة إلى مدينة عين دراهم الجبلية، الّتي كثيرًا ما يرتادها سياح الداخل.

ولم تتضح بعد أسباب وقوع الحادثة بينما لا تزال التحقيقات جارية، إلا أن طرقات تونس تُعرف بخطورتها جرّاء إهمالها.