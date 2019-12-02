الغارديان: الفشل بإنهاء الحرب الأهلية في اليمن الآن قد تصل كلفتها إلى 29 مليار دولار

ركّزت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تقرير عن ​اليمن​ لِـ باتريك وينتور، بعنوان "الفشل في إنهاء الحرب الأهلية في اليمن الآن قد تصل كلفتها إلى 29 مليار دولار"، على أنّ "منظمة الإنقاذ الدولية حذّرت في آخر تقرير لها من أنّ استمرار الحرب الأهلية في اليمن لخمس سنوات أُخرى، قد يكلّف العالم ما قيمته 29 مليار دولار من المساعدات الغذائيّة والطبيّة، مُطالِبةً بانتهاز ما تقول إنّه فرصة نادرة لإحلال السلام في اليمن".

ولفتت إلى أنّ "التقرير يشير أيضًا إلى أنّ من المرجّح أن تزداد جراح اليمن عمقًا، بحيث تصبح بحاجة إلى 20 عامًا للعودة إلى الوضع الّذي كان قائما قبل اندلاع الحرب من الناحية الغذائيّة والصحيّة، حيث تهدّد المجاعة مئات الآلاف"، موضحةً أنّ "التحذير موجّه بالأساس إلى ​السعودية​ و​الإمارات​ اللتان تقودان الحرب ضدّ المسلّحين ​الحوثيين​، كما تموّلان أغلب المعونات الإنسانيّة للبلاد عبر ​منظمات الأمم المتحدة​ ومنها برنامج الغذاء العالمي".

وذكرت أنّ "البرنامج يُقدّم الغذاء لنحو 12 مليون يمني، ويستعدّ لتقديم المزيد عبر مختلف أنحاء البلاد".