مقتل 17 شخصا بانهيار جدار في الهند بسبب الأمطار الغزيرة

أعلنت الشرطة الهندية أن 17 شخصا على الأقل من أربع عائلات، دفنوا تحت الأنقاض عندما تسببت الأمطار الغزيرة بانهيار جدار كبير على منازلهم أثناء نومهم، مشيرة الى أنه "من بين القتلى طفلان في القرية الواقعة في ولاية تاميل نادو والتي تعرضت لأمطار موسمية غزيرة".
وانهار الجدار البالغ طوله ستة أمتار حوالى الساعة 05,50 صباحا في منطقة تقع على بعد 50 كلم شمال مدينة كويمباتور.
وكثيرا ما تشهد الهند حوادث من هذا النوع خلال مواسم الأمطار إذ تنهار المباني المتهالكة التي لا تخضع عادة لصيانة جيدة. إشارة ألى أنه قتل 30 شخصا إثر انهيار جدار في بومباي في تموز.
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