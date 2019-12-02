خارجية أستراليا نددت بطريقة تعامل الصين غير المقبولة مع مواطنها المسجون

شدّدت وزيرة الخارجية في ​أستراليا​ ماريز باين، على "أنّها تشعر بالقلق البالغ حيال التقارير الّتي صدرت عن زيارة وفد قنصلي للمواطن الأسترالي الدكتور يانغ هينغجون"، المُعتقل في ​الصين​.

ولفتت في بيان، إلى أنّ "يانغ عُزل بشكل متزايد عن العالم الخارجي، وتمّ فرض قيود على اتصالاته بعائلته وأصدقائه واستؤنفت عمليّات استجوابه اليوميّة، بما في ذلك وهو مكبّل"، مؤكّدةً أنّ "هذا غير مقبول". وذكرت أنّه "تمّ تقديم طلبات متكرّرة من أجل حصول يانغ على معايير العدالة الأساسيّة، وإجراءات منصفة ومعاملة إنسانيّة".

واعتُقل يانغ في الصين منذ كانون الثاني الماضي، وتمّ مؤخّرًا توجيه تهم إليه ب​التجسس​، وهو ما قد يَعني الحكم عليه بالسجن لمدّة طويلة.