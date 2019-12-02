بستاني للنشرة حول مناقصة البنزين: سنكمل حتى النهاية مهما كانت الضغوط

اشارت وزيرة ​الطاقة​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ندى بستاني​ في حديث للنشرة قبيل فتح مناقصة لشراء ​البنزين​ الى "اننا سنبدأ باستيراد 10 بالمئة من البنزين عبر ​الدولة​ وما نقوم به هو على سبيل التجربة ونريد كدولة الدخول الى السوق المحلي بعد 30 عاما من الغياب وذلك في ظل ظروف اقتصادية دقيقة"، مؤكدة ان "هدفنا ليس اقفال المحطات".

وتعليقا على الضغوط التي مورست على بعض الشركات بهدف التقدم الى المناقصة ، شددت بستاني على "اننا سنكمل حتى النهاية مهما كانت الضغوط".

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