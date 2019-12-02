- 1/2
- 2/2
علمت "الخليج 365" أنه حتى الان تقدم عارضان للمشاركة في مناقصة شراء 150 ألف طن من البنزين لصالح منشآت النفط في لبنان الأول هو شركة ZR ENERGY والثاني هو شركة LEBNEFT، وبالتالي المناقصة ستحصل حتما لأنها تحتاج لأكثر من عارض.
يذكر أنه كان هناك 14 شركة سحبت دفتر شروط مناقصة استيراد مادة البنزين وهي التالية:
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: عارضان إثنان تقدما للمشاركة في مناقصة شراء 150 ألف طن من البنزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.