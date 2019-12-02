النشرة: عارضان إثنان تقدما للمشاركة في مناقصة شراء 150 ألف طن من البنزين

علمت "​الخليج 365​" أنه حتى الان تقدم عارضان للمشاركة في مناقصة شراء 150 ألف طن من ​البنزين​ لصالح منشآت ​النفط​ في ​لبنان​ الأول هو شركة ZR ENERGY والثاني هو شركة LEBNEFT، وبالتالي المناقصة ستحصل حتما لأنها تحتاج لأكثر من عارض.

يذكر أنه كان هناك 14 شركة سحبت دفتر شروط مناقصة استيراد مادة البنزين وهي التالية: