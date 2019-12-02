النشرة: سمير الخطيب يجول على المراجع السياسية للحصول على أجوبة قبل القبول بتشكيل الحكومة

علمت "النشرة" ان مدير عام شركة "خطيب وعلمي" ​سمير الخطيب​ يقوم بجولات على المراجع السياسية في لبنان طارحاً بعض الأسئلة للحصول على أجوبة عليها قبل القبول ب​تشكيل الحكومة​ المقبلة.

وأشارت مصادر متابعة ان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري يقوم بعرقلة المشاورات القائمة حاليا لتكليف الخطيب، متسائلة "لماذا لم يدع الحريري لأي اجتماع لحكومة تصريف الاعمال منذ استقالتها؟".

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