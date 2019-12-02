الرئيس عون التقى النقيب الجديد للمحامين ببيروت ملحم خلف مع أعضاء مجلس النقابة

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في قصر بعبدا، النقيب الجديد للمحامين في ​بيروت​ ​ملحم خلف​، مع أعضاء مجلس النقابة، النقباء السابقين وأعضاء لجنة صندوق التقاعد.

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