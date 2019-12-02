اشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب الأمير طلال أرسلان الى انه "عندما نسمع ما يعبّر عنه من مواقف تشرّف الأمة بأسرها من محيطها الى خليجها الأسير السوري في سجون الاحتلال البطل المغوار صدقي سليمان المقت نشعر كم هذه الأمة صغيرة بمواقفها وصلابتها وسياستها عبر الدسائس والبيع والشراء في خضم السياسات المريضة والضعيفة والهزيلة"، مضيفا: "صدقي المقت زدتنا شرفًا وعزة وكبرياء ووفاء انت وأهلك الطيبين الوطنيين في الجولان العربي السوري المحتل".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفت ارسلان الى انه "مهما حاولت التعبير عبر الكلمات لن أفيك حقك أيها الشهم الأصيل، لكن أقول لك اننا على نهجك سائرون، وانت بمواقفك الشجاعة جعلتنا نرى كم صغار هم السياسيين والمسؤولين في هذه الأمة وأملنا كبير رغم كل شيء بأن نلتقي معك في أقرب فرصة كما أحببت في جولاننا العظيم تحت راية العزة والكرامة".
كانت هذه تفاصيل خبر أرسلان في رسالة للأسير السوري في السجون الاسرائيلية صدقي المقت: على نهجك سائرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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