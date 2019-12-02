وهاب تمنى لو ينزل البعض بين المواطنين ليرى الكارثة: آلاف الناس قد تركوا أعمالهم

سأل رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، "هل هناك أحد من أصحاب القرار يفكّر بأنّ آلاف الناس قد تركوا أعمالهم، وأنّ آلاف الناس أصبحوا بنصف راتب، وأنّنا بحاجة إلى سنتين إذا شُكّلت ​حكومة​ عمل لنعود كما كنّا قبل شهرين؟".

وتمنّى في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "لَو ينزل البعض بين الناس ليرى الكارثة".