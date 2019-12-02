سأل رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، "هل هناك أحد من أصحاب القرار يفكّر بأنّ آلاف الناس قد تركوا أعمالهم، وأنّ آلاف الناس أصبحوا بنصف راتب، وأنّنا بحاجة إلى سنتين إذا شُكّلت حكومة عمل لنعود كما كنّا قبل شهرين؟".
وتمنّى في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "لَو ينزل البعض بين الناس ليرى الكارثة".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب تمنى لو ينزل البعض بين المواطنين ليرى الكارثة: آلاف الناس قد تركوا أعمالهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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