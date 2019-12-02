بستاني: تمديد مهلة تقديم العروض لمناقصة شراء البنزين اسبوعا واحدا

أعلنت وزيرة ​الطاقة​ في حكومة تصريف الاعمال ​ندى بستاني​ في ​مؤتمر​ صحافي عن " تمديد مهلة تقديم العروض لمناقصة شراء البنزين اسبوعا واحدا وذلك لمزيد من المنافسة"، مؤكدة ان "المناقصة لم تفشل".

وكشفت بستاني انه "حصلت ضغوط خلال الـ48 ساعة الماضية على الشركات والمناقصة لم تفشل بمجرّد تقدّم شركتين والاتصالات التي حصلت لا علاقة لها بال​سياسة​"، لافتا الى ان "الشركات قالت في الايام الماضية انها غير قادرة على فتح اعتمادات لاستيراد البنزين وفق الالية التي اعلنها مصرف لبنان ولهذا السبب قررنا فتح هذه المناقصة لتأمين حقوق اللبنانيين".

وشددت بستاني على انه "يمكننا اخذ اجراءات قانونية بحق الشركات التي تمتنع عن تسليم المحروقات لبعض المحطات".