اشتباكات بمخيم برج البراجنة بين تجار مخدرات والقوة الامنية الفلسطينية

اندلعت ​اشتباكات​ مسلحة فجر اليوم في ​مخيم برج البراجنة​ بين تجار ​مخدرات​ وعناصر من ​القوة الامنية الفلسطينية​ واستعملت فيه ​الاسلحة​ الرشاشة والقنابل اليدوية"

من جهة اخرى ناشد الاهالي ​الجيش اللبناني​ التدخل وفرض الامن بالقوة وانهاء حال التفلت الامني في المنطقة.