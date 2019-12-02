اشتباكات بمخيم برج البراجنة بين تجار مخدرات والقوة الامنية الفلسطينية

اندلعت اشتباكات مسلحة فجر اليوم في مخيم برج البراجنة بين تجار مخدرات وعناصر من القوة الامنية الفلسطينية واستعملت فيه الاسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية"
من جهة اخرى ناشد الاهالي الجيش اللبناني التدخل وفرض الامن بالقوة وانهاء حال التفلت الامني في المنطقة.
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