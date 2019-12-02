طقس اليوم غائم مع تساقط امطار محلية خفيفة وانخفاض محدود بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا متقلبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الاربعاء حيث يتأثر بمنخفض جوي و يتحول الطقس الى ماطر و عاصف، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم مع تساقط امطار محلية خفيفة صباحا و رياح ناشطة وانخفاض محدود بدرجات الحرارة، يتحسن الطقس تدريجياً ابتداء من الظهر ويتحول الى غائم جزئيا ويتكوّن الضباب على المرتفعات.
كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الثلاثاء: غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية و الجبلية و ارتفاعها بشكل محدود في المناطق الداخلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
الأربعاء: غائم جزئيًا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة التي تعود لتنخفض مساء حيث يتحول الطقس الى غائم و تنشط الرياح وتتساقط الأمطار في فترة ليل الاربعاء/صباح الخميس، مترافقة مع برق ورعد احيانا، كما يستمر تكوّن الضباب على المرتفعات.
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