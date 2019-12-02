طقس اليوم غائم مع تساقط امطار محلية خفيفة وانخفاض محدود بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا متقلبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الاربعاء حيث يتأثر بمنخفض جوي و يتحول ​الطقس​ الى ماطر و عاصف، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم مع ​تساقط امطار​ محلية خفيفة صباحا و رياح ناشطة وانخفاض محدود ب​درجات الحرارة​، يتحسن الطقس تدريجياً ابتداء من الظهر ويتحول الى غائم جزئيا ويتكوّن ​الضباب​ على المرتفعات.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية و الجبلية و ارتفاعها بشكل محدود في المناطق الداخلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيًا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة التي تعود لتنخفض مساء حيث يتحول الطقس الى غائم و تنشط الرياح وتتساقط ​الأمطار​ في فترة ليل الاربعاء/صباح الخميس، مترافقة مع برق ورعد احيانا، كما يستمر تكوّن الضباب على المرتفعات.