أكد مدير منشآت ​النفط​ في ​وزارة الطاقة​ سركيس حبيس في تصريح له ان ""كارتيل النفط كبير ولن يتساهل في موضوع حصته بالسوق"، مضيفا:"إذا كان هناك شركتان تقدمتا للمشاركة بالمناقصة فالمنافسة متوفرة ولكن الأمر يعود لوزيرة الطاقة ​ندى بستاني​ بالسير بها أم تأجيلها".

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كانت هذه تفاصيل خبر مدير منشآت النفط: اذا كان هناك شركتان تقدمتا للمشاركة بمناقصة البنزين فالمنافسة متوفرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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