النشرة: متظاهرون نظموا وقفة احتجاحية امام فرع مصرف لبنان بصور

افاد مراسل "​الخليج 365​" بأن "عدداً من ​المحتجين​ في صور نظموا وقفة إحتجاجية امام فرع ​مصرف لبنان​ في صور وأطلقوا هتافات منددة بحكم المصرف وغيرها طالت الحاكم ​رياض سلامة​ واخرى طالبت بإعادة الاموال المنهوبة وسط إنتشار كثيف للجيش اللبناني و​القوى الأمنية​".

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